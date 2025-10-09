نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يحتفل بفوز منتخب مصر بأغنية جديدة من ألحان مدين "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفنان أحمد سعد، تألقه الفني حيث طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد،وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

تفاصيل الأغنية:

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح والانتصار.

وقد حصدت الأغنية آلاف المشاهدات في الدقائق الأولى من طرحها، وتصدّرت قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركها الجمهور مع لقطات احتفالية من مباراة مصر وجيبوتي وأجواء الفرحة الكبيرة التي عمّت الشوارع المصرية عقب الفوز.

https://www.instagram.com/reel/DPkCubtiEBl/?igsh=amlydGpnd2d6NGY4

الملحن مدين عبّر عن سعادته بالتعاون مع أحمد سعد في هذا العمل، مشيرًا إلى أن "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" تحمل مزيجًا من الفخر والإيجابية التي تميّز صوت أحمد سعد وحضوره القوي في الأعمال الوطنية.

آخر أعمال أحمد سعد:

على جانب آخر يواصل النجم أحمد سعد حصد نجاحات ألبومه الأخير "حبيبنا" الذي تصدرت أغانيه تريند مواقع التواصل الاجتماعي والذى احتفل بنجاحه في فبراير الماضي بحضور صناع العمل وعدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة والإعلام على مسرح موفمبيك 6 أكتوبر وصناع الألبوم من شعراء وملحنين منهم عزيز الشافعي، نادر حمدي، تامر حسين، مدين، نادر عبد الله،إيهاب عبد الواحد واحمد إبراهيم.