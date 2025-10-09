نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ما يدور حول العقل” كتاب يفتح حوارًا بين القارئ وعقله بطريقة غير مألوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدّم الكاتب سعيد محمود في كتابه “ما يدور حول العقل” تجربة مختلفة تمزج بين علم النفس والفلسفة بلغة عامية قريبة من القارئ، ليطرح مجموعة من الأفكار حول كيفية فهم العقل البشري والتأثير في الآخرين.

يقول المؤلف إن الكتاب “يفسّر ما يفكر فيه القارئ وليس الكاتب”، في إشارة إلى أنه يوجّه الحديث مباشرة إلى القارئ، محاولًا أن يفتح معه حوارًا ذهنيًا يجعله يراجع طريقته في التفكير والتفاعل مع من حوله.

محتوي الكتاب:

يتناول الكتاب، مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها التحكّم بالعقل والوعي الذاتي، التأثير على الآخرين، قراءة الشخصية، والتطوير الذاتي، إلى جانب فكرة موازنة العقل مع الواقع.

ويركّز المؤلف على أن الكتاب يهدف إلى مساعدة القارئ على استخدام عقله بطرق غير تقليدية، وفهم الشخصيات المحيطة به بطريقة أعمق، لافتًا إلى أن اختياره للغة العامية جاء ليجعل المفاهيم النفسية أقرب وأكثر تفاعلًا، بحيث يشعر القارئ أنه يعيش تجربة واقعية أشبه بمشهد من فيلم.

ويقول الكاتب إن الدافع وراء العمل هو توعية الناس لمعرفة من حولهم، مضيفًا: “لو عقلك تعبك، جه الوقت إنك تتعبه.”