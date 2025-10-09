نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة عروض في مشاهدات الموسم الجديد للثقافة بنوادي مسرح السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن فعاليات الموسم الجديد لنوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، انطلقت مشاهدات مشروعات نوادي المسرح بفرع ثقافة السويس، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الطاقات المسرحية الشابة.

العروض بمسرحية “يوم التلات.. سيزيف”

شاهدت اللجنة التي ضمت الناقد مجدي الحمزاوي، والمخرج علي عثمان، ومهندس الديكور محمد طلعت، خمسة عروض مسرحية تنوعت في الشكل والمضمون والرؤى الإخراجية والأفكار.

استهلت العروض بمسرحية "يوم التلات.. سيزيف" تأليف وإخراج حازم أشرف، التي تناولت فكرة التمرد على رتابة الحياة والسعي للتحرر من دائرة التكرار اليومي، في رحلة تأملية تستدعي أسطورة سيزيف بوصفها رمزا للإنسان المعاصر الباحث عن المعنى رغم عبثية الواقع.

عرض "بلا أثر"

تلاها عرض "بلا أثر" تأليف محمد السوري وإخراج عمرو محمد نخلة، الذي قدم معالجة تعبيرية حول شخصية "يونس" وصراعه بين الواقع والحلم، في سعيه لتجاوز العقبات وتحقيق ذاته الفنية عبر خيالاته وشغفه بالتمثيل والمهرجانات العالمية.

العرض الثالث "الجلاد ومسافر ليل"

أما العرض الثالث "الجلاد ومسافر ليل" إعداد وإخراج مجدي إبراهيم، فجمع بين نصي فتحي رضوان وصلاح عبد الصبور، ليقدم تجربة فكرية بصرية توحد بين الجلاد والمحكوم عليه من خلال لغة مسرحية تعتمد على الإضاءة والظل والحركة، في طرح فلسفي حول الازدواجية الإنسانية والصراع الوجودي.

عرض "أحد الليالي"

وجاء العرض الرابع بعنوان "أحد الليالي" المأخوذ عن نص "النافذة" للكاتب البولندي إيرنيوش إيريدينسكي، إعداد وإخراج يوسف رياض، متناولا العلاقة الزوجية كحالة نفسية متحولة بين الشغف والخمول، مع توظيف أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم كمؤثر موسيقي ونفسي يعمّق التحولات العاطفية للشخصيتين، في دراما مكثفة تدور أحداثها خلال ليلة واحدة.

"الرقاع.. آخر ما كتب ليبقى"

واختتمت المشاهدات بعرض "الرقاع.. آخر ما كتب ليبقى" تأليف أيمن الشريف وإخراج كامل عبد العزيز، وهو عمل طقسي تأملي وصفه مخرجه بأنه "يرتل ولا يعرض"، حيث تتحول الحواس إلى وسائط لاكتشاف الذات، عبر تجربة روحانية تمزج الرمز الديني بالتأمل الوجودي في بناء بصري وجمالي متكامل.

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، لدعم المواهب المسرحية الشابة وإتاحة الفرصة لتجارب جديدة ومبتكرة على خشبات قصور الثقافة بمختلف المحافظات.