الأب فيليب فرج الله والأب بطرس دانيال في زيارة خاصة للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لـ أزمة صحية

في لفتة إنسانية تُعبّر عن الوفاء والتقدير للكابتن حسن شحاتة كابتن نادي الزمالك ومدرب المنتخب الوطني المصري الأسبق قام ظهر اليوم الخميس الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة للكابتن حسن شحاتة بمستشفى الناس، حيث يتلقى العلاج هناك.

تفاصيل الزيارة:

رحّب الكابتن حسن شحاتة بهذه الزيارة وما تحمله في طياتها من وحدة النسيج المصري، والترابط التاريخي بين المصريين، وكان في استقبالهم بالمستشفى نجله كابتن كريم حسن شحاتة، والكابتن محمود أبو رجيله، وكابتن أمير عزمي مجاهد نجما نادي الزمالك.

هدية خاصة للكابتن حسن شحاته:

وأهدى الأب فيليب والأب بطرس للكابتن حسن شحاتة لوحة من الصدف تحمل بداخلها آيات من سورة الفلق، وقبل أن يرحلا من المستشفى نقلا للكابتن حسن شحاتة دعوات وصلوات المصريين جميعًا أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية ويعود لأسرته ومحبيه وجماهيره بالسلامة وأن يعافيه الله سريعاُ.