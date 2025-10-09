نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد بطنطا.. قصور الثقافة تقيم معرض "تجربة شخصية" ضمن مشروع المعارض الطوافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة من مساء الأحد المقبل، المعرض الفني "تجربة شخصية"، رابع فعاليات مشروع المعارض الطوافة، وذلك بالمركز الثقافي بطنطا، في إطار خطة وزارة الثقافة لتنشيط الحركة التشكيلية بالأقاليم، وتعزيز التفاعل بين الفنانين والجمهور.

المعرض الفني "تجربة شخصية"

يشارك في المعرض عشرة من الفنانين التشكيليين الذين يقدمون مجموعة من أعمالهم التي تعكس تجاربهم الذاتية وتنوعهم في الرؤى والتعبير، وهم: د. أماني حبيب، سامي سعدة، سماح الشامي، وليد فرحات، شيماء أبو الدهب، نرمين فؤاد، مريم غبريال، يوستينا جورج، رانيا عبد الفتوح، وسليمان بلال.

يقام المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة ڤيڤيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الغربية، وذلك في سياق حرص الهيئة على دعم الفنانين التشكيليين وإتاحة مساحات لعرض تجاربهم أمام الجمهور، وتستمر فعاليات المعرض حتى 22 أكتوبر الجاري.