بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٦ حيث بدأ المؤتمر بتحية العلم المصري ثم التوجه بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية.

 

كما تحدث عن ضرورة الدعم الفلسطيني وأهالي غزة وكيف وضعوا هذا في عين الاعتبار في الدورة السابقة كما توجه بالشكر إلى الدكتور خالد العناني وقام بتهنئته بعد توليه مدير عام اليونسكو.

بوستر المهرجان 

 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن البوستر الرسمي لدورته السادسة والأربعين، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، تحت رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي

 

قام بتصميم البوستر الفنان زياد السماحي من وكالة "FP7 McCaan Cairo"، الذي قال تعبيرًا عن فكرته: "يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تراث السينما المصرية بينما يتطلع إلى المستقبل بروح متجددة وألوان تنبض بالحياة. يجسد الملصق امرأة شابة - رمزًا للمهرجان نفسه - تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل وهي تنظر إلى الماضي تقديرا لتراث السينما المصرية العريق. ومن خلال إزالتها لأثر الزمن عن إطار بالأبيض والأسود يجسد نيجاتيف الفيلم تعبر عن سحر الترميم وأمل السينما في إحياء الماضي وصناعة المستقبل - لتضفي لونا وسحرًا على الواقع."

