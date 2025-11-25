نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي ملف تجديد عقود لاعبيه خلال التوقف الدولي المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة النادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على إغلاق ملف تجديد عقود اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبل، وذلك بعد سلسلة من الجلسات المكثّفة مع لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة ييس توروب.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي وضع هذا الملف ضمن أولوياته في المرحلة الحالية، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق الفني وتجنب الدخول في أية أزمات تتعلق بانتهاء عقود بعض العناصر الأساسية، خصوصًا أن الفريق مقبل على مرحلة حاسمة في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري الممتاز".

وأوضح أن هناك اتفاقًا شبه نهائي مع عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من جميع التفاصيل المالية والإدارية خلال التوقف،وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي ترغب في منح الجهاز الفني الاستقرار الكامل، وعدم تشتيت اللاعبين بملفات تعاقدية خلال ضغط المباريات المتوقع بعد استئناف الموسم.

واختتم، الثنائي قرروا عدم خوض تمرين المستبعدين في المحلة وينتظروا قرار مجلس الإدارة وطلبوا الحصول على عقدهم والرحيل في يناير أو المشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.