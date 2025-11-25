نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشارقة الإماراتي يتغلّب على مضيفه الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغلّب فريق الشارقة الإماراتي على مضيفه الأهلي السعودي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وجاء هدف المواجهة الوحيد عن طريق اللاعب عثمان كامارا عند الدقيقة (81).

وبهذه النتيجة رفع الشارقة الإماراتي رصيده إلى (7) نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة (10) بالمركز الثالث