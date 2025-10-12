نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ضيافة عمرو الليثي.. د. أحمد عمر هاشم: "إمام المحدثين" دعوة للسلام العالمي ومواجهة التطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أنفراد جديد وحوار لم يذاع من قبل عن فضيلة الشيخ الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم واستضاف الإعلامي د. عمرو الليثي الدكتور أحمد عمر هاشم للحديث عن كتابه "إمام المحدثين" هو دعوة للسلام العالمي ومواجهة التطرف، من تأليف الكاتب الصحفي أيمن السيسي.

وقال مؤلف الكتاب إنه يتناول سيرة ومسيرة الإمام أحمد عمر هاشم، ويعد شهادة وثائقية حول حياته وإنجازاته ويحكي الكتاب مشوار العالم الجليل ومسيرته في خدمة الدعوة وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتناول جوانب من حياته وعمله في خدمة الحديث الشريف، وكذلك جهوده في نشر السلام ومواجهة التطرف.

وقال فضيلة الشيخ احمد عمر هاشم خلال الحلقة بأنه خادم الكتاب والسنة، وأن الكتاب يقف في وجه محاولات البعض الذين يزعمون بعدم اتباع السنة.



وان إصدار الكتاب جاء في ظل تكريم الرئيس لعلماء الأزهر، وهو يشعر بالشرف والفخر بهذا التكريم.

بينما تحدث الاستاذ أيمن السيسي مؤلف كتاب " امام المحدثين " عن سبب تأليفه، إنه في ظل التغييرات الكثيرة التي تحدث في عالمنا الاسلامي ونحن في أمس الحاجة إلى إبراز النماذج العظيمة من الدعاة، ومشايخنا التي نجلهم ونريد ان يتعرف أبناؤنا من الشباب عليهم وعلي علمهم وما قدموه للدعوة إلى الدين.

واضاف خلال حلوله ضيفا مع فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم في آخر ظهور له ببرنامج واحد من اللناس عبر شاشة قناة الحياة في حلقة خاصة واستثنائية بمناسبة رحيل الشيخ احمد عمر هاشم،، والذم قدم حياته للدعوة إلى دين الله وسنة رسوله وبما يقرب من ٦٠ عاما وفكرة الكتاب تعود إلى استاذنا حسين عويضة وهو صاحب الفكرة وكان يصدر كتيبات عن شوامخ الأزهر من مشايخنا وعلي رأسهم شيخنا الخليل دكتور احمد عمر هاشم.

وتابع ان الكتاب في ٥٠٠ صفحة وعلي الرغم من ذلك اختصرنا قدر الإمكان لان كل باب في حد ذاته في الحديث والفقه واصول وعلوم الدين يحتاج إلى كتاب بعينه، وبداية الكتاب نبذة عنه ونشأته ومن تتلمذ علي يده مرورًا بشهادات من كبار العلماء عن شخصه الكريم بالإضافة إلى شهادات لكبار الأدباء ورجال الفكر والثقافة، كما تناول الكتاب باب تحت عنوان " شاعرات" في اشارة إلى ما مكتبه فضيلة الشيخ الراحل من قصائد شعرية في مدح رسول الله ومحبته وايضًا قصيدة اخري بعنوان " الأزهر " عن فضل ومكانة الأزهر الشريف وما يقدمه من علم ورسالة وقصيدة " البردة الهاشمية "، وباب آخر في الكتاب بعنوان سيدنا الإمام والمرجفون في المدينة وهو يدافع عن سنة رسول الله "ص" ضد منكري السنة.



