نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مهرجان القاهرة السينمائي بيانًا يوضح فيه إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن البوستر الذي تم الإعلان عنه للدورة السادسة والأربعين هو تصميم مبدئي، وليس البوستر الرسمي والنهائي للمهرجان.

وتؤكد إدارة المهرجان أنه سيتم الكشف البوستر الرسمي للدورة الجديدة خلال اليومين المقبلين عبر المنصات الرسمية للمهرجان.

يعكس البوستر هذا العام رؤية بصرية عميقة تتجاوز حدود الإعلان التقليدي إلى فضاء رمزي وفكري يعبر عن جوهر السينما وروح المهرجان.

إذ يتحوّل التصميم إلى لوحة تجمع بين الشعر والحداثة، وتقدّم قراءة جديدة لهوية المهرجان بوصفه مساحة للنهضة الجمالية والفكرية، ومختبرًا دائمًا للخيال والإبداع.

قام بتصميم البوستر الفنان زياد السماحي من وكالة "FP7 McCaan Cairo"، الذي قال تعبيرًا عن فكرته: "يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تراث السينما المصرية بينما يتطلع إلى المستقبل بروح متجددة وألوان تنبض بالحياة. يجسد الملصق امرأة شابة - رمزًا للمهرجان نفسه - تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل وهي تنظر إلى الماضي تقديرا لتراث السينما المصرية العريق. ومن خلال إزالتها لأثر الزمن عن إطار بالأبيض والأسود يجسد نيجاتيف الفيلم تعبر عن سحر الترميم وأمل السينما في إحياء الماضي وصناعة المستقبل - لتضفي لونا وسحرًا على الواقع."