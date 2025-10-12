نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن تكريم الفنانة الفلسطينية هيام عباس بجائزة الهرم الذهبي في دورته الـ46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الممثلة والكاتبة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس، بجائزة الهرم الذهبي، في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. تكريمًا لجهودها المستمرة في إضاءة القضايا الإنسانية والاجتماعية من خلال أعمال فنية راقية وملتزمة، تعكس قوة صوت وقضية الشعب الفلسطيني وتجارب الشعوب العربية.

معلومات عن هيام عباس



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

وهيام عباس هي ممثلة وكاتبة ومخرجة فلسطينية، تُعد من أبرز الوجوه العربية التي تركت بصمة عميقة في السينما العالمية، ولدت في مدينة الناصرة عام 1960، ودرست التصوير والمسرح في القدس قبل أن تنتقل إلى باريس في أواخر الثمانينيات.



منذ انطلاق مسيرتها، شاركت في أكثر من مئة فيلم، وبرعت في تقديم أدوار نسائية متعددة، اكتسبت شهرة واسعة من خلال أدوارها في أفلام عربية هامة مثل: "حيفا"، "باب الشمس" و"الجنة الآن".



يتميز مسارها بالقدرة على العمل مع أجيال مختلفة من المخرجين، حيث عملت مع الرائد المخرج رشيد مشهراوي في فيلم "حيفا" والمخرج إيليا سليمان في فيلم "يد إلهية" وكذلك الأخوان عرب وطرزان ناصر، في فيلم "غزة مونامور".

على الصعيد العالمي، شاركت في أفلام ضخمة مثل فيلم "ميونيخ" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، "الزائر" للمخرج توماس ماكارثي وكذلك "بليد رانر 2049". كما حظيت بتقدير كبير لدورها في مسلسل "Succession"، إضافة إلى دورها في مسلسل "رامي".



لم يقتصر عملها على التمثيل، بل قامت بإخراج أفلام قصيرة وعدة أعمال مسرحية، بالإضافة إلى فيلمها الطويل الأول "إرث" عام 2012، كاشفة عن موقفها من السينما كسبيل للتعبير عن الهوية والحفاظ على الذاكرة الجماعية.



مهرجان القاهرة السينمائي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس، تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.