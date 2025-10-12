فن ومشاهير

ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها

0 نشر
0 تبليغ

  • ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها 1/4
  • ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها 2/4
  • ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها 3/4
  • ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها المطربة الهولندية لاروسي هذه الايام حيث انتهت منذ ايام من تصوير احدث كليباتها وهي اغنية بعنوان كوبرا. 

9fe78d80fe.jpg
e63ee1d625.jpg
d0ecbc9fb8.jpg

ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة احدث كليباتها

واختارت الهولندية لاروسي في تصوير اغنية كوبرا احد مواقع التصوير في بيروت وصورت بها الكليب الذي جمع بين الطابع الشرقي والغربي. 

موعد طرح كليب كوبرا 


ومن المقرر طرح الكليب قريبا علي قنوات الاغاني وعلي موقع اليوتيوب ومنصات الاغاني الشهيرة. 

تفاصيل اغنيه كوبرا 


وجاءت اغنية كوبرا من كلمات ايهاب عبد العظيم  والحان kp ولاروسي وdubshakes. 

استايل كليب كوبرا 

و اختارت الملابس الاستايلست وسام يوسف وفيرو حيث اختارا لوك وستايل يحمل الطابع الشرقي واستعانت لاروسي وطاقم العمل بثعبان الكوبرا في تصوير الكليب ليشاركها بطولة الكليب. 

أحدث اعمال الهولندية لاروسي


كما من المقرر ايضا ان تطرح احدث اغنيه انبساط التي ستقوم بطرحها قريب نهاية هذا الشهر في مصر مع طاقم عمل مصري بالكامل وسيتم تصوير الكليب انبساط ايضا بمصر

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا