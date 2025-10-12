نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثعبان الكوبرا يشارك الهولنديه لاروسي بطولة أحدث كليباتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها المطربة الهولندية لاروسي هذه الايام حيث انتهت منذ ايام من تصوير احدث كليباتها وهي اغنية بعنوان كوبرا.

واختارت الهولندية لاروسي في تصوير اغنية كوبرا احد مواقع التصوير في بيروت وصورت بها الكليب الذي جمع بين الطابع الشرقي والغربي.

موعد طرح كليب كوبرا



ومن المقرر طرح الكليب قريبا علي قنوات الاغاني وعلي موقع اليوتيوب ومنصات الاغاني الشهيرة.

تفاصيل اغنيه كوبرا



وجاءت اغنية كوبرا من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان kp ولاروسي وdubshakes.

استايل كليب كوبرا

و اختارت الملابس الاستايلست وسام يوسف وفيرو حيث اختارا لوك وستايل يحمل الطابع الشرقي واستعانت لاروسي وطاقم العمل بثعبان الكوبرا في تصوير الكليب ليشاركها بطولة الكليب.

أحدث اعمال الهولندية لاروسي



كما من المقرر ايضا ان تطرح احدث اغنيه انبساط التي ستقوم بطرحها قريب نهاية هذا الشهر في مصر مع طاقم عمل مصري بالكامل وسيتم تصوير الكليب انبساط ايضا بمصر