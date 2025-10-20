نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقف محرجة على السجادة الحمراء.. حين تتحول الأناقة إلى لحظة لا تُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين الرياح والفساتين الطويلة.. نجمات الجونة في اختبارات مفاجئة أمام الكاميرات

تتحول السجادة الحمراء في كل مهرجان سينمائي إلى مسرح كبير للأناقة، تتسابق فيه النجمات على لفت الأنظار بإطلالات مبهرة وأزياء من أشهر بيوت الموضة، لكن خلف الكواليس هناك ساعات طويلة من التحضيرات، تبدأ من اختيار الفستان وتصفيف الشعر وحتى أدق تفاصيل المكياج والإكسسوارات. ورغم كل هذه الاستعدادات، تبقى السجادة الحمراء مساحة مفتوحة للمفاجآت غير المتوقعة التي قد تضع الفنانات في مواقف محرجة أمام عدسات الكاميرات، لا يمكن حذفها أو إعادة تصويرها كما يحدث في الأعمال الفنية.

إلهام شاهين.. فستان يطير في الهواء

في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت الفنانة إلهام شاهين حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن واجهت موقفًا طريفًا على السجادة الحمراء. أثناء مرورها أمام الكاميرات، هبّت رياح قوية تسببت في تطاير فستانها بشكل مفاجئ، ما وضعها في موقف محرج لبضع ثوانٍ، لكنها تعاملت معه بخفة ظل وسرعة بديهة، أعادت بها ترتيب الفستان واستكملت مرورها بابتسامة وهدوء، لتتحول الواقعة إلى لقطة لافتة أثارت تعليقات طريفة بين الجمهور.

منة شلبي

منة شلبي ويسرا.. تضامن أنثوي على المسرح

موقف آخر شهدته فعاليات نفس المهرجان، ولكن هذه المرة على المسرح نفسه أثناء حفل الافتتاح. عندما صعدت الفنانة منة شلبي لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، فوجئت بتمزق جزء من فستانها من الخلف أمام الحضور، ما وضعها في لحظة من الارتباك. إلا أن الفنانة يسرا التي كانت بجانبها تصرفت بسرعة وهدوء، وساعدتها على تدارك الموقف من خلال الإمساك بالجزء الممزق حتى تمكنت من إلقاء كلمتها بشكل طبيعي. مشهد عكس روح الصداقة والتضامن بين النجمات، ولاقي إشادة واسعة على مواقع التواصل.

منى زكي وفيفي عبده.. تعثر بسبب الفساتين الطويلة

لم تكن تلك المواقف الأولى من نوعها، ففي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، واجهت الفنانة منى زكي موقفًا مشابهًا بعدما كادت تسقط بسبب طول فستانها الذي التف حول قدمها أثناء سيرها على السجادة الحمراء. تدخل أحد المنظمين بسرعة وساعدها على تعديل الفستان لتستكمل مرورها أمام الكاميرات. نفس الموقف تقريبًا تكرر مع الفنانة فيفي عبده خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، حين تعثرت أثناء سيرها أمام المصورين بسبب طول فستانها الثقيل، لكنها تمالكت نفسها سريعًا وأكملت بخطوات ثابتة.

نسرين الراضي.. سقوط سريع وتدارك أنيق

وفي الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، سقطت الفنانة المغربية نسرين الراضي أمام عدسات الكاميرات أثناء صعودها للمسرح لتسلم تكريمها. ورغم المفاجأة غير السارة، أظهرت نسرين رباطة جأش ملحوظة، إذ وقفت على الفور وأكملت طريقها بابتسامة وهدوء أثارا إعجاب الحضور. تصرفها السريع جعل اللقطة تنتشر على مواقع التواصل باعتبارها مثالًا على الثقة والتعامل الذكي مع المواقف المحرجة.

درة.. لحظة تعليق على الدرج

أيضًا في نفس الدورة، وجدت الفنانة التونسية درة نفسها في موقف صعب بعدما علِق فستانها بكعب حذائها أثناء نزولها على درج السجادة الحمراء. توقفت لثوانٍ أمام الكاميرات لتعيد ترتيب الفستان بخفة وأناقة دون أن تفقد ابتسامتها، ما جعل الجمهور يصفها بأنها تعاملت مع الموقف "باحتراف عارضة أزياء". اللقطة التقطتها عدسات المصورين وانتشرت على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

نجوم هوليوود.. المواقف المحرجة لا تعرف حدودًا

المواقف المحرجة ليست حكرًا على النجمات العرب، فحتى السجادة الحمراء في هوليوود شهدت حوادث مشابهة، كان أبرزها سقوط الممثلة الأمريكية ليزا كوشي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، أثناء محاولتها استعراض فستانها أمام الكاميرات. ورغم السقوط، تعاملت ليزا مع الموقف بروح مرحة وضحكة واسعة، ما جعل الجمهور يصفها بأنها "فازت بخفة ظلها أكثر من أي جائزة".