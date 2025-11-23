تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة



يستعد الفنان تامر عبد المنعم للعودة بقوة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال عمل درامي جديد يجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث يقدم مسلسل خلي بالك من مراتك الذي يتولى تأليفه ويشارك في بطولته إلى جانب النجمة فيفي عبده، في تعاون يعيدها للأضواء بعد مشاركتها المميزة العام الماضي.

عودة نارية لتامر عبد المنعم في رمضان.. بين الكتابة والتمثيل

يخوض تامر عبد المنعم تجربة مزدوجة هذا العام، حيث يجمع بين دور المؤلف والبطل داخل عمل يُنتظر أن يخلق حالة خاصة في دراما 2025، مؤكداً أن تصوير المشاهد الأولى سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، في أجواء يتوقع صُنّاع العمل أن تكون مليئة بالحيوية والجرأة الفنية.

فيفي عبده تواصل حضورها الرمضاني بعد نجاح العتاولة 2

وتأتي مشاركة فيفي عبده في خلي بالك من مراتك بعد نجاحها في رمضان الماضي بمسلسل العتاولة 2 الذي جمعها بأحمد السقا ونخبة كبيرة من النجوم، حيث قدمت خلاله حضوراً لافتاً أعادها لسباق الدراما بقوة، لتخوض هذا العام تجربة مختلفة بطابع خفيف وقريب من جمهورها.

مسيرة متجددة لتامر عبد المنعم.. من “حسبة عمري” إلى “جوما”

ولم يكن اختيار تامر عبد المنعم لهذا المشروع وليد اللحظة، إذ شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا له في عدة أعمال، أبرزها مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل، والذي ساهم فيه بدور مؤثر داخل حبكة اجتماعية مشحونة بالصراع والتقلبات النفسية.

كما شارك أيضًا في مسلسل جوما أمام ميرفت أمين وريم البارودي، وهو عمل ناقش الجانب المظلم من النفس البشرية وعقدها المتشابكة، حيث قدم شخصية محورية داخل شبكة من الأحداث التي ارتبطت بالجرائم والصدمات النفسية.

استعدادات ضخمة… وعمل مرشح ليتصدر السباق الرمضاني

ومع انطلاق التحضيرات النهائية لمسلسل خلي بالك من مراتك، بات واضحًا أن العمل يراهن على خلطة تجمع الكوميديا بالدراما، إضافة إلى عودة فيفي عبده وتعدد أدوار تامر عبد المنعم بين الكتابة والتمثيل، ما يجعل المسلسل من المشاريع المرتقبة في الموسم الرمضاني القادم.