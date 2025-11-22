فن ومشاهير

فيفي عبده نجمة خللي بالك من مراتك في رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك في موسم رمضان المقبل ب "خللي بالك من مراتك"

تعاقدت النجمة فيفي عبده على بطولة مسلسل "خللي بالك من مراتك" والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

واتفق المنتج محمد أبو العزم مع النجمة الكبيرة فيفي عبده عللغ بطولة المسلسل وهو من تأليف تامر عيد المنعم وإخراج محمد حمدي.

مسلسل "خللي بالك من مراتك" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي حول العلاقات الزوجية ويشارك فيفي عبده البطولة النجوم أحمد بدير، تامر عبدالمنعم، إنتصار، محمد لطفي وآخرون ومن المتوقع بداية التصوير منتصف الشهر المقبل بين القاهرة ودبي.

