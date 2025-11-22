القاهرة - محمد ابراهيم - فيفي عبده تشارك في موسم رمضان المقبل ب "خللي بالك من مراتك"

تعاقدت النجمة فيفي عبده على بطولة مسلسل "خللي بالك من مراتك" والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

فيفي عبده نجمة خللي بالك من مراتك في رمضان 2026

واتفق المنتج محمد أبو العزم مع النجمة الكبيرة فيفي عبده عللغ بطولة المسلسل وهو من تأليف تامر عيد المنعم وإخراج محمد حمدي.

تفاصيل المسلسل



مسلسل "خللي بالك من مراتك" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي حول العلاقات الزوجية ويشارك فيفي عبده البطولة النجوم أحمد بدير، تامر عبدالمنعم، إنتصار، محمد لطفي وآخرون ومن المتوقع بداية التصوير منتصف الشهر المقبل بين القاهرة ودبي.