بطولة محمد سلام.. انطلاق عرض «كارثة طبيعية» على WATCH IT نهاية أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - 29 أكتوبر المقبل.. عرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام علي منصة watch it

في مفاجأة درامية من العيار الثقيل، أعلنت منصة WATCH IT عن طرح البرومو الرسمي لمسلسل «كارثة طبيعية»، بطولة النجم محمد سلام.

موعد عرض أولي حلقات مسلسل كارثة طبيعية

والمقرر عرض المسلسل حصريًا على المنصة بدءًا من الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث ستُعرض أول حلقتين في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، لتبدأ رحلة تجمع بين الضحك والدموع في آنٍ واحد.

حكاية «كارثة طبيعية»

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط يبدأ حياته الزوجية بأحلام صغيرة وطموحات كبيرة، لكنه يتلقى صدمة حياته عندما تكتشف زوجته أنها حامل في خمسة توائم دفعة واحدة، ومن هنا تبدأ الكارثة الكوميدية التي تُحوّل يومياته إلى مغامرة مليئة بالمفاجآت والاختبارات الصعبة، بينما يحاول جاهدًا مواجهة أعباء المعيشة وضغوط المسؤولية.

محمد سلام.. بين الكوميديا والوجع الحقيقي

يقدم محمد سلام شخصية مفعمة بالعفوية والصدق، تجمع بين خفة الدم ودراما الواقع، حيث يظهر في البرومو وهو يصرخ في أحد المشاهد قائلًا: «أقسم بالله ولادي!» — مشهد خطف قلوب الجمهور وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق العمل

المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض (صاحب نجاح "بالطو")، وإخراج حسام حامد، ويشارك في البطولة كل من كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وحمزة العيلي، ليكتمل طاقم عمل قوي قادر على تقديم عمل اجتماعي مختلف.

عدد الحلقات والعرض

يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط، ما يجعله سريع الإيقاع ومليئًا بالأحداث دون إطالة، ويُعد هذا العمل بطولة مطلقة جديدة لمحمد سلام يختبر من خلالها قدرته على الموازنة بين الضحك والمضمون.