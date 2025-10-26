"تاجر السعادة".. محمود الليثي وطارق الشيخ يشعلان السوشيال بأول ديو شعبي جماهيري

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجمان محمود الليثي وطارق الشيخ مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" بعد طرح أول تعاون فني يجمعهما في أغنية ديو جديدة بعنوان "تاجر السعادة"، والتي حصدت تفاعلًا كبيرًا فور صدورها.

تفاصيل ديو تاجر السعادة

تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج المعروف تامر سليم، مع كلمات من محمود العربي وألحان محمد غنيم، وتوزيع موسيقي محمد حريقة، حيث جمع العمل بين الأداء القوي للثنائي وإخراج بصري مبتكر يعكس روح الأغنية.

اخر اعمال طارق الشيخ

وكان اخر اعمال المغني الشعبي طارق الشيخ هي أغنيته الفردية "كله باع"، من كلمات سامح الكومي وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وميكس وماستر محمد جودة، والتي لاقت استحسان جمهور الأغنية الشعبية.

أغنية "قدها"

في الوقت نفسه، واصل محمود الليثي تألقه بعد التعاون مع النجم الكبير محمد رمضان في أغنية "قدها"، التي حصدت ملايين المشاهدات على "يوتيوب" وحققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان تاج وتوزيع إيهاب كوليبكس.

تتر مسلسل "شباب امرأة"

ولم يتوقف نجاح محمود الليثي عند الغناء فقط، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدم تتر مسلسل "شباب امرأة" بعنوان "عينى ع الشرف"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي والأغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل، وقدم الليثي فيها أسلوبه الجديد والمميز في أداء تترات الأعمال الدرامية.

ابطال مسلسل "شباب امرأة"

مسلسل "شباب امرأة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن، ويضم نخبة من النجوم منهم غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقي، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهري، شايما الشريف، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.