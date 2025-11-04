عاجل| شهر العسل في باريس.. ما حقيقة زواج آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حقيقة زواج آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب

في مفاجأة أسعدت جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، أعلن الإعلامي ربيع هنيدي عن زواج النجمة المصرية آمال ماهر من رجل الأعمال المصري علي محجوب، كاشفًا أن الثنائي يقضيان حاليًا شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس، في أجواء يغلب عليها الرومانسية والخصوصية.

وقد نشر هنيدي صورة تجمعه بآمال ماهر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، مرفقًا تعليقًا قال فيه:

«أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وتواجدهما حاليًا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبًا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي، ودامت الأفراح».

ورغم انتشار الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الفنانة آمال ماهر لتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة، ما زاد من حالة الفضول والتكهن بين متابعيها حول تفاصيل الزيجة الجديدة.

آمال ماهر تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «خذلني»

تزامنًا مع أنباء زواجها، تستعد النجمة آمال ماهر لطرح أغنيتها المنتظرة «خذلني» خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد موجة التفاعل التي شهدتها أعمال آمال الأخيرة، التي عُرفت بدقتها في اختيار الكلمات والألحان وتقديمها للأغنية العاطفية بأسلوب فني راقٍ يميزها عن غيرها من المطربات في الساحة.

نجاح ألبوم «حاجة غير» وعودة قوية إلى الساحة الفنية

ويأتي الخبر السعيد بعد النجاح اللافت الذي حققته آمال ماهر في ألبومها الأخير «حاجة غير»، الذي صدر صيف عام 2025، وضم 10 أغنيات متنوعة، صُوّر منها 8 كليبات بأسلوب فني مميز.

وقد تصدرت أغنية «نسيت اسمي» قوائم الاستماع على منصة «أنغامي»، وحققت ملايين المشاهدات على «يوتيوب»، إلى جانب باقي أغاني الألبوم التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، لتؤكد آمال ماهر أنها لا تزال من أبرز الأصوات الغنائية على الساحة العربية.

آخر ظهور فني وحفل مرتقب في قصر القبة

وكان آخر ظهور فني للفنانة آمال ماهر خلال احتفالية «وطن السلام» التي أُقيمت في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدّمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة بعنوان «مصر وطن السلام»، وسط حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة.

ويترقب جمهورها حاليًا حفلها الكبير المنتظر في قصر القبة يوم 28 نوفمبر، والذي ستشارك فيه مع الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدّم باقة من أحدث أغانيها إلى جانب أغنيتها الجديدة «خذلني».