بعد صراع مع المرض.. نقابة المهن التمثيلية تنعى زوجة الفنان حسن العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - في مشهد يملؤه الحزن والأسى، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة زوجة الفنان القدير حسن العدل، التي رحلت عن عالمنا داخل مستشفى القبة العسكري.

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا نعت فيه الفقيدة، معبّرة عن خالص تعازيها للفنان حسن العدل وأسرته الكريمة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

واختتمت النقابة بيانها بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون."

مرض زوجة حسن العدل

سبق، كشف حسن العدل، عن كواليس مرض زوجته التي تعاني من آلام شديدة منذ أكثر من 6 أشهر، ولا يعلم ما هو طبيعة مرضها حتى الآن.

آخر أعمال حسن العدل

وكان آخر أعمال حسن العدل كان مسلسل حرب الجبالي، ودارات احداثه في إطار اجتماعي حول الحياة اليومية في حي الجمالية بمصر، حيث تتصاعد الصراعات بين عائلتين ذات نفوذ قوي، في رحلة للوصول إلى السلطة وفرض السيطرة داخل الحي.

ابطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل حرب الجبالي من بطولة أحمد رزق تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وشارك في العمل كل من سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، انتصار، الراحل أشرف عبد الغفور، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، هبة مجدي، أحمد عزمي ومجموعة أخرى من النجوم.