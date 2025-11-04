حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد ابنته بصورة عائلية دافئة ورسالة تخطف القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء يسودها الدفء الأسري والمشاعر الصادقة، احتفل الفنان حمادة هلال بعيد ميلاد ابنته راما، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد ابنته

و وجه حمادة هلال لـ ابنته رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حبه وفخره بها، قائلًا: «كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، ربنا يحفظك ويسعدك دايمًا».

نجاح مستمر في الدراما

من ناحية أخرى، يستعد الفنان حمادة هلال لتصوير الجزء السادس من مسلسله الشهير "المداح"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة، خاصة "المداح: أسطورة العهد" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم هالة فاخر، خالد سرحان، ويسرا اللوزي.

مشوار متنوع بين الغناء والتمثيل

كما حقق حمادة هلال خلال مشواره الفني نجاحات متتالية في الدراما والسينما، من أبرزها مسلسلات "طاقة القدر" و"قانون عمر "و "ولي العهد"، إلى جانب مشاركته في أفلام لاقت إقبالًا جماهيريًا مثل "حماتي بتحبني" و"شنطة حمزة" و"العيال هربت"، ورغم انشغاله بأعماله الدرامية، لم يبتعد هلال عن الغناء، فواصل طرح أغنيات ناجحة من بينها "يا حبيبنا" و"مش مرتاح "عام 2025، وأغنية "جامدين جامدين" التي تصدرت الترند فور صدورها عام 2024.

عودة مرتقبة إلى السينما

سبق، كشف حمادة هلال عن تحضيره لفيلم جديد يعود به إلى السينما بعد فترة غياب، مؤكدًا أنه يسعى لاختيار عمل قوي يضيف إلى تاريخه الفني ويقدّم من خلاله تجربة مختلفة.