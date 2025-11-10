نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طلاق دون ورقة ولا إخطار.. زوجة كريم عبد العزيز تكشف كواليس الانفصال في منشور صادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدمت زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بخبر انفصالها، عبر نشر صورة بستوري منشور على إنستجرام.

وقالت آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز: «الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، وتم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون

شكرًا على التقدير والاحترام

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».

وعبّرت عن استياء صاحبة المنشور من طريقة إعلان الطلاق، وتشير إلى أن خبر الطلاق وصلها عبر "ستوري" على إنستجرام وليس عبر إجراءات رسمية، كما توضح أنها التزمت بالصمت سابقًا حفاظًا على بيتها.