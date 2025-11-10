نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تتسلم وسام الشرف الفرنسي من السفارة الفرنسية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية مميزة شهدتها السفارة الفرنسية بالقاهرة، تسلّمت النجمة الكبيرة يسرا وسام الشرف الفرنسي تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في تعزيز الحوار الثقافي بين مصر وفرنسا، ودورها البارز كرمز من رموز السينما العربية والعالمية.

وحضر الحفل عدد من والفنانين والاعلاميين الشخصيات العامة، حيث ألقى السفير الفرنسي كلمة عبّر فيها عن تقديره ليسرا، مؤكدًا أنها تمثل صورة مشرقة للفن المصري الراقي الذي يجمع بين الإنسانية، والجمال، والالتزام الفني.

يسرا بدت في قمة تألقها وأناقتها خلال الحفل، وعبّرت عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم، قائلة:

"فخورة جدًا بهذا الوسام، وأعتبره تقديرًا للفن المصري كله، ولرحلة عمر قضيتها بحب وشغف للفن ولبلدي."

ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة التي تمنحها الحكومة الفرنسية للفنانين والمبدعين في العالم، ممن أسهموا في نشر الثقافة والفن والتقارب الإنساني بين الشعوب.