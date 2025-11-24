نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور بيومي فؤاد يشعل الحلقة الأخيرة من "لينك"..الجمهور يطالب بجزء تاني" بعد نهاية تشويقية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "لينك" الذى تصدر اعلى نسبة مشاهدات على قناة Dmc وWatchit أحداثًا مكثفة وردود فعل غير مسبوقة حيث جمعت الحلقة جمعت بين الفرح والمفاجآت والتشويق.

بدأت الأحداث بالقبض على عصابة النصب الإلكتروني كاملة، واستعادة فلوس بكر (سيد رجب) و اسما (رانيا يوسف)، لتعود إليهم حقوقهم المادية بعد رحلة طويلة.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد؛ فقد كشفت الأحداث عن خطوبة إياد (محمود ياسين جونيور) وسلمى (لينا صوفيا) بعد 3 أشهر المتفق عليهم، في أجواء تسودها السعادة والفرح ولم الشمل.

أما المفاجأة الأبرز فجاءت في آخر خمس دقائق من الحلقة، مع الظهور الخاص للنجم بيومي فؤاد الذي قدّم شخصية زعيم مافيا اللينك.

ظهر بيومي في مشهد مفاجئ توعد فيه بكر (سيد رجب) بالانتقام، بعد أن تسبب الأخير في خسارته مبالغ ضخمة والقبض على أفراد العصابة.

هذا المشهد اثار حماس السوشيال ميديا والجمهور بمطالبتهم بعمل جزء ثانى من المسلسل، خصوصًا بعد التفاعل الجماهيري الضخم على منصات التواصل—Facebook وInstagram وX— وعلى الصفحة الرسمية لايمالاين حيث انهالت التعليقات التي طالبت باستكمال الحكاية، أبرزها:

"هنعيش من غيره إزاي؟"

"عايزين جزء تاني"

"هنموف أون إزاي بعد نهاية كده؟"

النهاية السعيدة من جهة، وتهديد زعيم المافيا من جهة أخرى… جعلت الجمهور أكثر حماسة لانتظار "لينك 2" وما سيحمله من مواجهة جديدة بين الخير والشر وحكايات جديدة لم تحكى بعد.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.



ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.