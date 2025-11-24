الارشيف / أخبار مصرية

بعد ادعاء مرشح تعطيل الانتخابات بحلوان.. الداخلية: خلاف بين ناخبين أثناء التصويت واتخاذ الإجراءات القانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 05:24 مساءً - فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد مرشحي مجلس النواب وجود محاولات لتعطيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بإحدى الدوائر الانتخابية بحلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) بتضررهما من القائم على النشر لقيامه بالتعدى عليهما بالسب أثناء إدلائهما بصوتهما بدائرتهما الإنتخابية لرفضهما الإدلاء لصالحه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

