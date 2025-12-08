الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الممثلة المصرية رحمة حسن عن تعرضها لـ “خطأ طبي” مروع ألحق أضراراً بالغة بشعرها، مؤكدة أن حالتها الصحية تتدهور بشكل مستمر، وأشارت الفنانة الشابة إلى أن المواد المستخدمة في جلسة تجميلية بإحدى العيادات هي السبب الرئيسي في تساقط شعرها، محذرة من أن هذه الإصابة قد تتحول إلى عاهة مستدامة مدى الحياة، وقد جاء هذا الكشف المفاجئ بعد فترة من الغياب، ليضع رحمة في مواجهة أزمة صحية وقانونية معاً.

تحذير للسيدات.. رحمة حسن تخرج عن صمتها وتكشف كيف فقدت شعرها بسبب مواد التجميل؟

تفاصيل الأزمة الصحية والتحذير من “جريمة طبية”

شاركت الفنانة رحمة حسن تفاصيل معاناتها مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، حيث نشرت صوراً توضح التدهور المستمر في حالة شعرها الكثيف، وأكدت رحمة أن حالتها تسوء يوماً بعد يوم، مشددة على أن ما حدث يمثل “جريمة طبية” ارتكبتها العيادة بحقها، وأنها قد تتركها بعاهة دائمة مدى الحياة.

وأوضحت الفنانة أن الأزمة بدأت فور خضوعها لجلسة تجميلية، حيث تسببت المواد غير المناسبة المستخدمة في أضرار بالغة يصعب علاجها، وأكدت رحمة أنها أجرت العديد من التحاليل الطبية خلال الأسابيع الماضية، والتي أثبتت خلوها من أي مشكلات صحية داخلية، مما يؤكد أن السبب الرئيسي لتساقط شعرها يعود إلى العلاج غير المناسب الذي تلقته داخل العيادة.

ورغم محاولاتها المستمرة للعلاج واستخدام الفيتامينات والمحاليل الطبية، لم تُسفر التجربة عن أي تحسن ملحوظ، حيث أشارت إلى أن شعرها الكثيف تغيّر بشكل كامل بعد الجلسة، ووجهت رسالة لمتابعيها تؤكد فيها أن شعرها “لا يزال في حالته السيئة نفسها”، وأن وضعها الصحي أصبح أسوأ مما كان متوقعاً.

رحمة حسن.. معلومات وأعمال فنية

رحمة حسن هي ممثلة مصرية شابة برزت في الدراما المصرية، وعرفت بأدوارها التي تميزت بالتنوع، ورغم مسيرتها المتنوعة، يظل دورها “هالة” في مسلسل “سابع جار” عام 2017 أبرز أدوارها في ذاكرة الجمهور، لما حققه العمل من نجاح جماهيري كبير.

معلومات عنها

المهنة: ممثلة مصرية.

سبب الأزمة الحالية: تدهور حالة شعرها نتيجة خطأ طبي أثناء جلسة تجميلية في عيادة.

آخر أعمالها الدرامية: مسلسل “إيجار قديم” عام 2022، من بطولة شريف منير.

أعمالها الفنية البارزة

شاركت الفنانة رحمة حسن في عدة أعمال ناجحة ومهمة في الدراما المصرية، منها: «سابع جار»، و«إيجار قديم»، و«ملف سري»، و«نصيبي وقسمتك 4»، و«لأعلى سعر»، و«عيون القلب»، و«الصعلوك».