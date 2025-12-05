«ممنوع دخول العزاب» !!.. معجزة كريم “بانثينول” هتحقق حلمك مهما كان عمرك فوق الـ70 من اليوم لن تستغني عنها

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد كريم بانثينول من الخيارات البارزة في مجال العناية اليومية بالبشرة لما يمتلكه من قدرة على دعم تجدد الخلايا من خلال مادة البانثوثينول التي تسهم في إحياء الجلد وتعزيز مرونته وزيادة احتفاظه بالرطوبة مما يمنح الوجه مظهرا صحيا وإشراقا واضحا كما يعمل الكريم على ترميم الطبقات السطحية المتضررة بالعوامل البيئية ويعيد للبشرة نعومتها الطبيعية ويحد من آثار التقدم في العمر فتبدو البشرة أكثر نضارة وحيوية ويصبح استخدامه خطوة اساسية في روتين العناية للحفاظ على صحة الجلد واستعادة إشراقه الطبيعي.

دوره في الترطيب وتهدئة التهيج

يمتاز كريم بانثينول بفاعلية ملحوظة في تهدئة التهيج الناتج عن أشعة الشمس وتقلبات الطقس إذ يساعد على معالجة جفاف البشرة ويعزز قوة الحاجز الطبيعي للجلد مما يقلل فقدان الرطوبة ويمنح ملمسا ناعما ومتجددا كما يسهم في الحد من ظهور الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة ويجعل الوجه أكثر صفاء وحيوية بالإضافة إلى خلوه من المواد المسببة للحساسية مما يجعله مناسبا لمختلف الأعمار ويوفر دعما مستمرا للبشرة ويجعل المواظبة عليه وسيلة فعالة للحماية من العوامل الخارجية الضارة والحفاظ على صحة الجلد.

الطريقة المثلى لاستخدامه وتحقيق أفضل نتيجة

يفضل تطبيق كريم بانثينول بعد تنظيف البشرة وتجفيفها برفق ثم وضع كمية مناسبة على أطراف الأصابع وتوزيعها بحركات دائرية لطيفة حتى تمتصه البشرة بشكل كامل ويمكن استخدامه صباحا ومساء أو عقب التعرض لأشعة الشمس لتهدئة الاحمرار كما تصلح تركيبته للعناية بالمناطق شديدة الجفاف مثل الكوعين والركبتين ومع الانتظام في الاستخدام تصبح البشرة أكثر نعومة ويتجدد إشراقها الطبيعي بشكل واضح مما يجعل الكريم جزءا اساسيا من روتين العناية اليومي ويسهم في الحفاظ على صحة الجلد ورونقه الطبيعي.