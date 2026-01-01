الرياض - كتبت رنا صلاح - في رسالة إنسانية وجهها الفنان المصري تامر حسني لجمهوره يحذر بها من تضييع عمر الشخص في أمور لا تشبهه.

تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره

ونشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورا جاء فيه "سمعت تحليل عظيم أحب أنقلهلكم جايز يفيدكم بس ركزوا فيه جدااااااااااااااااا، ربنا سبحانه وتعالى بيخلقك ويديك هدية ه مليار دقة قلب مثلا لو هتعيش لـ75 سنة أو 80".

وأضاف "شوف بقى تقريبا أنت ضيعت منهم 2 مليار ونص خلاص، فتيجي بعد شوية تقول لنفسك إيه ده!!!!! هل المواقف اللي عيشتها دي كانت مستاهلة أضيع عليها من عمري كل الدقات دي!؟؟"

وتابع "فأنت أو إنتي من دلوقتي قولوا لنفسكم.. هل القصة دي أو الزعل ده أو المشكلة دي هتاخد من حياتي مثلا 20 ألف دقة قلب.. هل تستاهل؟ المقصود إنك متضيعش عمرك ودقات قلبك على حاجات متستاهلش، الدقات اللي بتروح مبتراجعش تاني".

وطلب من جمهوره عدم الالتفات إلى الخلف في الحياة "دايما بقول إن اللي صاحي دلوقتي والكلام وصله أو وصله بعدين يبقى فعلا هو محتاج يسمع الكلام ده عشان يتقدم ويغير في نفسه، لأن في حاجات حلوة مستنياه، وميبصش للماضي عشان محدش هيعرف يمشي لقدام وهو باصص لورا، أكيد هيقع أو هيمشي غلط، بص قدامك ركز في ورقتك وحالك مش حال الناس، مستنيك نجاح كبير روحله ومتضيعش وقتك ودقات قلبك في حاجات متستاهلش".