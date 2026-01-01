الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصريحات للفنانة المصرية لبلبة، أكدت أن الدفء العائلي في ليلة راس السنة هو أهم ما يمكن أن يناله الانسان.

لبلبة تكشف عن أمنياتها للعام الجديد

وقالت أنها ستقضي ليلة راس السنة وسط عائلتها "هستقبل السنة الجديدة ورأس السنة مع اهلي، ومش هنروح اي حتة، هنفضل متدفيين تحت البطانية علشان الدنيا برد".

وأشارت لبلبة إلى أمنيتها الإنسانية في العام الجديد "بتمنى ربنا يشفي المرضى، وخصوصا اطفال السرطان، دي امنيتي، وميبقاش في حد تعبان، ونعيش في سلام وأمان".

كما هنأت جمهورها بالعام الجديد، قائلة "بقول لكل جمهوري ولمصرنا الحبيبة كل سنة وانتم طيبين، سنة خير وسعادة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لبلبة السينمائية هو فيلم "جوازة ولا جنازة"، المقرر عرضه في 7 كانون الثاني في الجمهورية المصرية، و8 كانون الثاني في دور العرض بالوطن العربي.