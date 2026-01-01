الرياض - كتبت رنا صلاح - عقب نشر الفنان المصري أحمد العوضي تصريحات بأنه الأعلى أجرا ومبيعا في مصر، انهالت بعدها الردود والانتقادات عليه.

ريهام سعيد تشن هجوماً على أحمد العوضي

في بث مباشر للإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، شنت من خلاله هجوما على الفنان أحمد العوضي، ردّا على سخريته من الإعلامية رضوى الشربيني.

وقالت "لو رضوى الشربيني بركة فأنا برضه بركة، وسني 50 عامًا، وأنت كان عندك 15 عامًا، كنتُ أنا من أشهر المذيعات على الشاشة".

وأكدت ريهام سعيد أنها تفخر بتاريخها الفني والإعلامي، لافتة إلى أنها وقفت على خشبة المسرح القومي وهي في سن 26 عاما، أمام كبار الفنانين سميحة أيوب ومحمود حميدة، في الوقت الذي كان فيه أحمد العوضي طالبا في المدرسة.

وأشارت إلى المسابقات التي يقوم بها أحمد العوضي، بأنها هي سبب نجاحه، معتبرة أن هذه النجاحات يمكن شراؤها بالمال.

وأنهت ريهام سعيد البث المباشر وهي تنوه إلى أنها مواطنة قبل أن تكون إعلامية، ومن حقها أن ترى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتعبر عن رأيها فيه.

من جانبه، كان الفنان أحمد العوضي قد وصف الإعلامية رضوى الشربيني بـ«الست كبيرة» و«على البركة»، وجاء ذلك بعد رد رضوى الشربيني على تصريحات أحمد العوضي بأنه الأعلى أجرا في مصر.