سعر الذهب اليوم: عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:26 مساءً - تتجه أنظار المتابعين في مصر صباح اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 نحو شاشات عرض المعدن النفيس، حيث استهلت الأسواق تعاملاتها عند قمم سعرية مرتفعة تأثرًا بالقفزة العالمية الأخيرة وحالة الترقب الدولية.

وحافظ الذهب على مكاسبه التي حققها بالأمس، مما جعل عمليات البيع والشراء تتم في أجواء يسودها الحذر والترقب من قبل المستثمرين والمواطنين الراغبين في اقتناء الملاذ الآمن.

سعر الذهب اليوم

كشفت البيانات الصباحية عن مستويات قياسية للجرام، حيث استقر عيار 21، وهو المقياس الأكثر شعبية في السوق المحلية، عند 6380 جنيهًا للبيع و6350 جنيهًا للشراء.

وفي ذات السياق، سجل عيار 18 المفضل لدى شريحة كبيرة من الشباب نحو 5468.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلى نقاءً حوالي 7291.5 جنيهًا للبيع.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك الاستثمارية

وعلى صعيد الادخار طويل الأجل، سجل الجنيه الذهب مع بداية تعاملات الأربعاء نحو 51040 جنيهًا للبيع، وهو سعر يحتسب على أساس قيمة الذهب الخام دون إضافة المصنعية.

وفي سوق السبائك، بلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات نحو 72915 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة (31.1 جرام) حوالي 226766 جنيهًا.