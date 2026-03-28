58 ساعة من المواجهة.. السيطرة على حريق خزانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 11:31 مساءً - نجحت فرق قوة الإطفاء العام، بدعم من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني وقطاع النفط، في السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزانات وقود "مطار الكويت" الدولي نتيجة استهدافه بطائرات مسيرة معادية. واستمرت عمليات الإخماد المتواصلة لمدة 58 ساعة دون توقف.

السيطرة على حريق خزانات وقود المطار

قال العميد محمد الغريب، مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم "الإطفاء"، خلال الإيجاز الإعلامي اليوم السبت، إن الحريق أدى إلى أضرار مادية فقط ولم يُسجل أي إصابات بشرية، مؤكدًا التزام الفرق بمواجهة آثار العدوان الإيراني على الدولة بأقصى درجات الاحترافية.

وأوضح العميد "الغريب" أن قوة الإطفاء تلقت منذ بداية العدوان 82 بلاغًا غير اعتيادي، شملت حرائق ناتجة عن شظايا أو استهداف مباشر، إلى جانب تنفيذ مهام الاستعداد وتأمين المنشآت في مختلف المناطق.

التعامل مع الحرائق الناتجة عن استهداف الطائرات المسيرة

أضاف أن الفرق واصلت على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية التعامل مع الحرائق الناتجة عن استهداف الطائرات المسيرة المعادية والصواريخ أو سقوط الشظايا بعد تصدي الدفاعات الجوية، مشددًا على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالحذر، وعدم الاقتراب من الحرائق أو الأجسام الغريبة، لخطورتها واحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

وأكد العميد الغريب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم الطوارئ "112"، وترك التعامل مع الحرائق لفرق الإطفاء، مشيرًا إلى أن جميع منتسبي القوة يواصلون أداء مهامهم الوطنية بعزم وإخلاص، مع وضع حماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي على رأس أولوياتهم.

واختتم بالإعراب عن دعائه لحفظ الكويت وشعبها، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.