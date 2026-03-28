حركة جوية مشبوهة: الدفاع تكشف عن 15 طائرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 11:31 مساءً - قامت "وزارة الدفاع" بالإعلان أن القوات المسلحة الكويتية رصدت وتعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 15 طائرة مسيرة معادية، أسفرت بعض هجماتها عن استهداف محيط مطار الكويت الدولي، ما تسبب في أضرار كبيرة بنظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية.

الدفاع تكشف عن 15 طائرة مسيّرة معادية خلال يوم في الكويت

جاء هذا في كلمة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن "سعود العطوان"، أثناء الإيجاز الإعلامي اليوم السبت، حول التطورات العملياتية الناجمة عن العدوان الإيراني على الكويت.

وأشار العقيد العطوان إلى أن فرق إطفاء الجيش الكويتي، قدمت الدعم والمساندة لقوة الإطفاء العام للسيطرة على الحريق، وهو الذي نشب في خزانات الوقود التابعة للمطار نتيجة الهجوم.

وأضاف أن قوة الواجب "غيث" نفذت عدة مهام دعم وإسناد استجابة لعدد من البلاغات والحالات الطارئة، في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

دور القوات المسلحة الكويتية في التصدي لهجمات مطار الكويت

أجزم المتحدث الرسمي استمرار القوات المسلحة في أداء واجباتها الوطنية بأعلى مستويات الجاهزية واليقظة، عبر منظومة متكاملة للرصد والمتابعة والتعامل مع مختلف التهديدات، بالتنسيق التام مع الجهات العسكرية والأمنية، لضمان أمن البلاد واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

ولفت العقيد الركن العطوان إلى أن رجال القوات المسلحة يواصلون عملهم بعزيمة ومعنويات عالية، مؤكدين جاهزيتهم الدائمة والتزامهم بالدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وينعم عليها بالأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد.