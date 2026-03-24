حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مارس 2026 09:29 مساءً - تستحوذ شقق الإسكان الاجتماعي 2026 على اهتمام واسع بين المواطنين، بالتزامن مع الإعلان عن المرحلة الجديدة من مبادرة "سكن لكل المصريين 8"، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر

وفي هذا الإطار، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 50 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن بأسعار مناسبة، بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني وتوسيع فرص حجز الوحدات ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2026.

وأكدت الوزارة أن عملية التقديم ستبدأ مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام المتوقع نتيجة الإقبال الكبير على الوحدات.

مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتضمن الوحدات المطروحة مساحات متنوعة لتلبية احتياجات الأسر المختلفة، حيث تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع تصميمات تناسب مختلف التفضيلات السكنية.

ويتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب، مع توصيل المرافق الأساسية والبنية التحتية والخدمات الضرورية، ما يضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

الإقامة أو العمل في المحافظة محل التقديم.

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة.

عدم الاستفادة من أي مشروع إسكان اجتماعي سابق.

الالتزام بحدود الدخل المقررة للفئات المستهدفة.

خطوات الحجز والتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يمكن للمواطنين التقديم إلكترونيًا، عبر الخطوات التالية: