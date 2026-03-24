الأرصاد المصرية توضح المحافظات الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مارس 2026 09:29 مساءً - تشهد مصر يوم الأربعاء 25 مارس 2026، حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشمل التوقعات أمطارًا متفاوتة الشدة مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، مما أثار تساؤلات المواطنين حول أكثر المحافظات تأثرًا وموعد انتهاء هذه الموجة.

المحافظات الأكثر تعرضًا للأمطار الغزيرة والسيول

أشارت التوقعات إلى أن عددًا من المحافظات ستشهد حالة شديدة من الطقس السيئ، تشمل: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانًا، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد السيول، خاصة شمال سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

القاهرة ومدن القناة تحت تأثير الأمطار المتوسطة

تشهد القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، فرص أمطار متوسطة قد تتزايد تدريجيًا خلال ساعات النهار، مصحوبة أحيانًا ببرق ورعد وتساقط حبات البرد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب البلاد والصحراء الغربية

في جنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب البحر الأحمر، من المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة بشكل متقطع خلال اليوم، مع نشاط نسبي للرياح.

وقد يؤدي هذا النشاط إلى إثارة الغبار والأتربة، مما يقلل الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بالبرودة، مما يستدعي من السكان أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل أو أداء الأعمال اليومية في الخارج.

رياح شديدة وانخفاض درجات الحرارة

يتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، ما يؤدي إلى:

إثارة الرمال والأتربة

انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق

زيادة الإحساس ببرودة الطقس

انخفاض درجات الحرارة بمقدار 3 إلى 4 درجات مئوية

تحذيرات هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من عدة مخاطر محتملة خلال موجة الطقس السيئ، منها نشاط الرياح المصحوبة بالسحب الرعدية واحتمالية سقوط حبات البرد.

كما نبهت إلى ضرورة الانتباه لتجمع مياه الأمطار في الشوارع، وتجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، مع إمكانية سقوط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء خلال الليل.

وينصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم أثناء الخروج.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

من المتوقع أن تستمر حالة الطقس غير المستقر حتى نهاية يوم الأربعاء، على أن تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا ابتداءً من صباح الخميس 26 مارس 2026.

ومع تراجع فرص الأمطار، من المرجح أن تعود درجات الحرارة إلى مستويات مستقرة نسبيًا، مما يسهل على المواطنين ممارسة أنشطتهم اليومية بأمان أكثر.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الطقس السيئ

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالالتزام بالخروج عند الضرورة فقط، مع الحرص على القيادة بحذر على الطرق السريعة خلال الأمطار ونشاط الرياح.

كما شددت على متابعة نشرات الطقس الرسمية أولًا بأول، وارتداء ملابس دافئة لمواجهة الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، لضمان سلامتهم أثناء موجة الطقس السيئ.