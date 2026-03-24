طقس إسكندرية غدًا.. اضطرابات جوية حادة وانخفاض ملحوظ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مارس 2026 09:29 مساءً - تشهد مدينة الإسكندرية حالة من الترقب الحذر مع تحذيرات رسمية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن موجة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من المتوقع أن تبدأ ملامحها في الظهور اعتبارًا من مساء اليوم، وتزداد حدتها خلال الساعات الأولى من مساء غد الأربعاء 25 مارس 2026.

تحذيرات عاجلة من اضطرابات جوية تضرب الإسكندرية خلال ساعات

وأوضحت الهيئة، في بيان عاجل، أن التأثيرات الأولية للحالة الجوية ستتركز على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتشمل مناطق السلوم ومطروح والعلمين، قبل أن تمتد تدريجيًا لتشمل نطاقًا أوسع من الجمهورية، بما في ذلك الإسكندرية، التي قد تتأثر بأمطار متفاوتة الشدة خلال فترة قصيرة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأكدت التوقعات أن الظاهرة الجوية الأبرز ستكون سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، مع احتمالية سقوط حبات البرد، وهو ما يزيد من حدة التقلبات الجوية ويؤثر على حركة الشوارع والأنشطة اليومية، خاصة في المناطق الساحلية.

وفي سياق متصل، أشارت الأرصاد إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت الهيئة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بما في ذلك الإسكندرية، لتعود الأجواء إلى الطابع الشتوي المؤقت، بعد فترة من الاستقرار النسبي وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

الأرصاد تدعو المواطنين إلى الحذر ومتابعة التحديثات

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، نظرًا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية من العام، والتي تتسم بتقلبات مفاجئة وسريعة.

ودعت المواطنين، خاصة سكان المناطق الساحلية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة، مثل تجنب التواجد في أماكن تجمع المياه، والابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال العواصف الرعدية، فضلًا عن تأمين النوافذ والأغراض الخارجية تحسبًا لشدة الرياح.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مدى قوة وتأثير هذه الموجة الجوية، وسط استعدادات محلية لمواجهة أي تداعيات محتملة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة.