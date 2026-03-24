بلاغ رسمي ضد فيلم ”السلم والثعبان”.. محامية تحذر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مارس 2026 09:29 مساءً - تقدمت المحامية أسماء صلاح ببلاغ رسمي ضد فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، معربة عن قلقها من احتواء الفيلم على مشاهد إيحائية وظهور غير لائق، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للقيم الأسرية والمجتمعية في مصر.

بلاغ رسمي من محامية ضد فيلم "السلم والثعبان"

أوضحت أسماء صلاح عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن الهدف من البلاغ هو حماية الأسرة المصرية والمبادئ المجتمعية الثابتة، قائلة:

"الفيلم يتضمن مشاهد جنسية وإيحائية وظهور شبه عارٍ، تشكل خطرًا على استقرار الأسرة وتربية الأبناء والمشاهدين".

وأضافت:

"هذه المشاهد تهدد القيم الأخلاقية وتعمل على تطبيع سلوكيات غير مقبولة، وهو ما يتعارض مع المجتمع المصري وأخلاقياته، ويستدعي تدخل الجهات الرقابية والقانونية بشكل عاجل".

وأكدت المحامية أن البلاغ يهدف لحماية المجتمع والأسرة من أي محتوى يسيء ويهدد المبادئ الأخلاقية، مشيرة إلى أنها ستتابع الإجراءات القانونية بدقة لضمان مساءلة المسؤولين عن عرض مثل هذا النوع من المحتوى.

أبطال فيلم السلم والثعبان

يضم فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" نخبة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، وأيضًا كلاً من حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.