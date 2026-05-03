الرئيس السيسي ينعى هاني شاكر ويعزّي محبيه جاءت كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتختصر حالة الحزن التي خيمت على مصر والعالم العربي بعد إعلان وفاة إقرأ المزيد

جاءت كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتختصر حالة الحزن التي خيّمت على مصر والعالم العربي، بعد إعلان وفاة الفنان هاني شاكر، اليوم الأحد 3 مايو/ أيار 2026، داخل أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، عقب صراع مع المرض.

وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري، ومحبي الفن الأصيل، في وفاة الفنان هاني شاكر، الذي أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز، وأدائه الراقي. رحم الله الفقيد الكبير، وأسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان.