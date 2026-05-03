نجوم الغناء في الوطن العربي ينعون الفنان هاني شاكر رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان هاني شاكر عن عمر ناهز الـ73 عاما بعد صراع مع المرض وقد حرص على نعيه عد إقرأ المزيد

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان هاني شاكر عن عمرٍ ناهز الـ73 عامًا بعد صراع مع المرض، وقد حرص على نعيه عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

عمرو دياب

كتب الفنان عمرو دياب منشورًا عبر حسابه الرسمي بـ"X" قال فيه: "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعي فقيد الفن العربي، المطرب الكبير الفنان هاني شاكر، صوتًا من أهم الأصوات التي شكّلت وجدان أجيال، وترك إرثًا فنيًا لا يُنسى... للفقيد الرحمة بإذن الله، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

آمال ماهر

كما نعت أيضًا الفنانة آمال ماهر الفنان هاني شاكر من خلال منشور عبر حسابها الخاص بـ"X" قالت فيه: "رحل الأستاذ والأب الروحي العزيز هاني شاكر.. ستبقى في قلوبنا إلى الأبد.. قامة في الغناء وقدوة للأجيال.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أنغام

فيما حرصت أيضًا الفنانة أنغام على نعي الفنان هاني شاكر من خلال منشور عبر حسابها على "X" قالت فيه: "استاذي وأخي وصديقي الغالي هتوحشني جدا وضحكتك هتوحشني وحنيتك ورقيك ونبل وسمو روحك، رحلت وغبت عننا بجسدك وباقي في قلوب كل حد قابلك وعرفك بنبلك و أخلاقك العاليه وضحكتك وبشاشة وجهك وطيبة قلبك يا حبيبي... في رعاية الله وفي فسيح جناته يا حبيبي".

جورج وسوف

وأيضًا سلطان الطرب جورج وسوف، نعى الفنان هاني شاكر من خلال حسابه الخاص على "X" من خلال منشور قال فيه: "خبر مُحزن رحيل قيمة فنية كبيرة ومن آخر حبات عنقود الزمن الجميل...وداعاً أمير الغناء العربي هاني شاكر".

إليسا

كما حرصت أيضًا الفنانة إليسا على نعي الفنان هاني شاكر وذلك من خلال حسابها الخاص على "X" من خلال منشور قالت فيه: "الفن بالعالم العربي خسر بخسارة هاني شاكر فنان كبير رح تبقى أعماله خالدة، صوت حلمنا معه وزعلنا معه وحبّينا معه، والأهم من هيدا كلّه انسان محترم ونبيل رح يبقى بذاكرتنا عطول.. الله يرحمه ويصبّر كل محبّينه".

نوال الزغبي

كما نعت أيضًا الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الفنان هاني شاكر من خلال حسابها الخاص على "X" حيث قالت: "وفاة الفنان الكبير هاني شاكر خسارة كبيرة بالفن والاخلاق والتواضع... وداعاً يا حبيب قلبي..الله يرحم روحك".

هيفاء وهبي

فيما جاء أيضًا من ضمن المُعزين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي نعت الفنان هاني شاكر من خلال حسابها الخاص على "X" حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر..كان رجلاً خلوقاً ولا تفارق الابتسامة وجهه الطيب، خالص العزاء لعائلته الكريمة ومحبيه..إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

صابر الرباعي

كما نعاه أيضًا الفنان صابر الرباعي من خلال حسابه الخاص على "X" وجاء في منشوره: " الله أكبر الله أكبر..بكل حزن و أسف أنعي الأسرة الفنية و الشعب المصري و العربي و أسرة الفقيد في رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر هذا الصرح الفني الكبير والتاريخ الزاخر بالنجاحات و الأغاني اللتي لن ننساها.. عزائنا في رحيله، الإرث الفني الكبير الذي تركه لنا و للأجيال القادمة، رحمك الله أخي الغالي و رزقنا جميل الصبر و السلوان".