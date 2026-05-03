مهرجان القاهرة السينمائي ينعى أمير الغناء العربي هاني شاكر

بقلوب يعتصرها الحزن، نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي رحل تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا ومسيرة حافلة امتدت لعقود، شكل خلالها علامة بارزة في تاريخ الفن العربي، بما امتلكه من موهبة أصيلة وحضور مميز جعلاه رمزًا للالتزام الفني والعمق الإنساني.

عبّر الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر بيانٍ إعلامي، عن حزنه لرحيل هاني شاكر، مؤكدًا أن أعماله ستظل حاضرة بيننا بما تحمله من إبداع وقيمة فنية وإنسانية، مشيرًا إلى أنه كان نموذجًا للفنان الراقي والمثقف، وترك أثرًا لا يُمحى في وجدان جمهوره وزملائه.

وتقدم المهرجان بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه، وإلى كل من تأثر بفنه، مؤكدًا أن ذكراه ستبقى حية، وأن إسهاماته ستظل مصدر إلهام لكل من يسعى إلى تقديم فن جاد وهادف.

في مصادفة درامية غريبة، تحولت الكلمات الافتراضية التي نطق بها الفنان هاني شاكر، في آخر حوارٍ تلفزيوني له قبل الرحيل، إلى واقع مؤلم، حيث بعث رسالة إلى جمهوره، دون أنّ يُدرك أنها ستتحول خلال أسابيعٍ قليلة إلى "وصية وداع".

وجاء آخر حوارٍ تلفزيوني، للفنان هاني شاكر، يوم 30 ديسمبر الماضي، ضمن حفلات رأس السنة، عبر شاشة "LBCI"، حيث حلّ ضيفًا على برنامج "المسار" الذي يُقدمه الإعلامي رودولف هلال، إذ طرح الأخير سؤالًا افتراضيًا مع نهاية اللقاء، وطلب من هاني شاكر، توجيه رسالة للجمهور وكأنها "الحلقة الأخيرة" له على شاشات التلفزيون.

ووجه الفنان الراحل رسالة إلى جمهوره، في لحظات إنسانية مؤثرة، حيث قال: "سعدت برحلتي الفنية معكم.. ربنا أعطاني القدرة والصحة لأسعدكم، وثقوا أنني لم أدخر أي جهد لأقدم لكم ما تحبونه"، لتتحوّل تلك الرسالة إلى حقيقة، بعدما رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأحد، داخل أحد مستشفيات باريس، بعد صراعٍ مع المرض منذ منتصف شهر فبراير الماضي.