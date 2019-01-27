الخميس.. أول مسابقة لبرنامج الذكاء المصري الأول على مستوى العالم

تقام أول مسابقة لبرنامج الذكاء المصرى الأول على مستوى العالم يوم الخميس المقبل ٣١ يناير، بمسرح مكتبه مصر الجديدة حيث نجحت العقول المصرية فى ابتكار أول برنامج مصرى لتنمية ذكاء الاطفال من عمر خمسه سنوات الى عمر ١٤ سنة لتنضم مصر إلى كوكبة دول العالم التى اهتمت بتنمية ذكاء الاطفال لإعداد جيل من العباقرة والمفكرين القادرين على ابتكار واختراع نظم علمية وتطبيقية حديثة تساهم فى تنمية الحضارة البشرية وتعيد لمصر ريادتها كأول حضارة عالمية.

ويعد هذا الابتكار هو الأحدث والاكثر تقدما فى هذا المجال على مستوى العالم حيث اهتم بتنمية ذكاء الاطفال من خلال تنمية فصى المخ معا وإضافة بعد جديد تميزت به عن الطرق السابقة إلا وهو البعد التطبيقى والعملى لاستخدام الذكاء فضلا عن استخدام كافة الأدوات فى التدريب وتنمية الذكاء.