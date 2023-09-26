استقرار أسعار الذهب المحلية وعيار 21 عند 2205 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم للحصول على مؤشرات أكثر وضوحًا حول توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2205 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 4 دولارات، لتسجل مستوى 1912 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2520 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1890 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1470 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالسوق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2205 جنيهات، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.