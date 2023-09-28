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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمية تتداول عند أقل مستوى في 6 أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 05:53 مساءً - وكالات _ تداولت أسعار الذهب عند أقل مستوى في 6 أشهر خلال جلسة اليوم الخميس، إذ سجلت مستويات أقل من 1900 دولار للأونصة.
وتزامن مع خسائر الذهب ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.
الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر
وسجل الدولار أعلى مستوى في 10 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الأربعاء.
كما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق اليوم، على رأسها الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا عن الربع الثاني.
الفائدة الأمريكية
من جانبه، صرح نيل كاشكاري رئيس الفيدرالي في مينيابولس، بأنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الفيدرالي قد انتهى من عملية رفع الفائدة وسط تكاثف الأدلة على قوة الاقتصاد.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1891.2 دولار للأونصة.
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