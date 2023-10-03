نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثله القانوني بها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن مساء اليوم عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، إنه يلبي نداء المصريين، وعقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه يصلح لهذه المهمة. كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر حكاية وطن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.