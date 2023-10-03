نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعقد مؤتمر صحفيا خلال أيام لشرح خطة التعامل مع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - أ ش أ – يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمرا صحفيا خلال أيام، لشرح رؤية الدولة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، والإجابة عن التساؤلات التى طرحها في كلمته خلال افتتاح مؤتمر “حكاية وطن”.

وكان رئيس الوزراء قد استعرض خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن”، موقف حركة ونمو الاقتصاد المصري في آخر ثلاثين عاماً، مشيرا إلى أنه لم توجد تجربة حقيقية ترصد الاتجاه المطلوب أن تتبناه الدولة المصرية، وصولا لتحقيق معدلات ونتائج متقدمة في مجال الاقتصاد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع بداية حكاية بناء وطن كان الوضع الاقتصادي فى مصر في عام 2013 يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%.

وأشار إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 12% للناتج، والاحتياطي النقدي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الاجنبية انخفضت انخفاضا حادا جدا، وصاحب ذلك تدهور كامل في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.

وأشار رئيس الوزراء، في كلمته، إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف المواطن رؤية الدولة للتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار، وآليات الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية.

آفاق المستقبل

وأوضح أن هناك جلسة ختامية متعلقة بآفاق المستقبل ستطرق لهذه الملفات، ورؤية التحرك لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أنه ليس هناك دولة لا تعاني من الأزمة الموجودة اليوم، قائلً: إن مثل هذه الأزمة لا تعني أبدًا التشكيك في مسارنا، وأن نفقد الثقة في بلدنا، وحجم الانجازات غير المسبوقة المتحققة على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

وأضاف: ليس هناك دولة من الدول المذكورة خلال بداية العرض في سبيلها لتحقيق التنمية لم تتعرض لعثرات وهي تعمل، لكن لم تتراجع أي منها، نعم يوجد تحديات، ولكن سنكمل هذا الطريق، ولدينا الثقة في المسار، لأننا نقوم ببناء بلد.

فاتورة الإصلاحات

وأشار مدبولي إلى أنه من الجائز أن يكون الجيل الحالي هو من يعاني من دفع فاتورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة، لكن بالثقة في الله، فإن هذه الدولة مستمرة، والدول الأخرى مستقبلاً ستضع مصر على الخريطة، وتتساءل كيف نمت هذه الدولة وأصبحت خير مثال للتنمية.

5 ثوابت

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي “إن شاء الله سنستمر على نفس الـ 5 ثوابت، التي عملت عليها الدول الأخرى، والتي نعمل عليها الآن: التنمية أولوية كبرى ومفتاح لحل المشكلات، برنامج وطني يبنيه أبناء المصريين، مشروعات لاستكمال البنية التحتية، وعمل متواصل لاستدامة عملية الإصلاح، تحت قيادة لديها رؤية وإصرار وإرادة للتنفيذ والإصلاح فإن مصر قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة “.

وفي ختام كلمته، قدم الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتاباً تم خلاله توثيق كل ما تم من جهد وإنجازات للدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات، حتى يعي الجميع ما تم من جهد وحجم مشروعات وانجازات غير مسبوقة.