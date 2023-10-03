تراجع أسعار النفط 2% مع صعود الدولار وجني المتعاملين للأرباح

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:14 مساءً - – تراجعت أسعار النفط 2% تقريبا يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع انقضاء أجل عقد برنت مرتفع السعر وصعود الدولار الأمريكي وجني المتعاملين للأرباح وسط مخاوف متعلقة بزيادة إمدادات الخام والضغط على الطلب جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول عند التسوية 1.49 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 90.71 دولار للبرميل، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 5% عن المستوى عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار أو 2.2% إلى 88.82 دولار للبرميل.

وقال محللون إن بعض المتعاملين أقبلوا على جني الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 30% إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في الربع الثالث.

كما ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين، مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا وعززت بيانات اقتصادية من توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

المزيد من النفط قادم

قال وزير الطاقة التركي إن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب من العراق تم تعليقه قبل ستة أشهر تقريبا، مما يعني ضخ المزيد من إمدادات النفط.

وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة إنه علاوة على ذلك ربما تبدأ المملكة العربية السعودية في تخفيف خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار مليون برميل يوميا.

وتجتمع مجموعة أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأربعاء لكن من غير المرجح أن تعدل سياستها الحالية لإنتاج النفط.

وأظهر مسح أجرته ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر رغم تخفيضات السعودية.