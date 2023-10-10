البنك الدولي: تعويم الجنيه المصري خطوة ضرورية لتخفيف الضغط…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:17 صباحاً - سكاي نيوز _ قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن تعويم الجنيه المصري، خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.

تصريحات بلحاج التي جاءت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، التي انطلقت اليوم في مراكش، تأتي بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا قبل أيام، بشأن التأثير السلبي لتأخير تعويم الجنيه المصري على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وسمح البنك المركزي المصري المصري للجنيه بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها لا تزال ثابتة منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وخفضت وكالة موديز الخميس الماضي، تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر.