حسن الخطيب: المزيد من التيسيرات للشركات الإيطالية الراغبة في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 07:11 مساءً - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الإيطاليين، وتنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات الإيطالية، وذلك من خلال تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإيطالي لعرض فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض سبل زيادة التعاون التجاري بين البلدين خاصة بعد الاتفاق على إنشاء خط النقل البحري ” الرورو ” بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى دول قارة أوروبا.

وأشار إلى أن الموانئ المصرية تمثل بوابة إيطاليا نحو دول قارة أفريقيا ودول الخليج العربي، لا سيما بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية، وكذا شبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.

ولفت الوزير إلى ترحيب الوزارة بزيادة التعاون مع الجانب الإيطالي وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار في مصر، وكذا استقبال أي وفود إيطالية مهتمة بزيارة مصر للتعرف على تطورات مناخ وفرص الاستثمار.

ومن جانبه أعرب السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين الإيطاليين في السوق المصري خاصة في القطاعات ذات الاهتمام من الجانب الإيطالي ومن أهمها الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية والصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية.