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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: 101 مليار جنيه الإيرادات الضريبية لقناة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات الضريبية لقناة السويس ارتفعت بنسبة 4% فقط لتصل إلى 101 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023.
وأضافت عبد العال، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أن إيرادات ضريبة الثروة العقارية نمت بنسبة 50% خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن إجمالي الإيصالات الإلكترونية وصل إلى 590 مليونا.
ونوهت بأن الحصيلة الناتجة عن منع الفاقد الضريبي سجلت 44 مليار جنيه من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
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