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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: أولوية قصوى لإجراء تطوير شامل بالمنظومة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الأولوية القصوى في الفترة المقبلة إجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية؛ “لتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية”.
وأضاف كجوك، ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024: “نعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب؛ من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة”.
وتابع: “سنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبي فهو شريكنا، ولن نقيم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين”.
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