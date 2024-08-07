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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي وبايدن يتفقان على استمرار العمل المكثف لوقف إطلاق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية – الأمريكية – القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذًا في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.
واتفق الرئيسان، في ختام الاتصال، على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.
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